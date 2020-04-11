Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Niğde'de karantina süresi dolanlar tahliye ediliyor

Niğde'de karantina süresi dolanlar tahliye ediliyor Niğde'de, 15 gün önce Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden getirilerek Kredi Yurtlar Kurumuna bağlı yurtlarda karantinaya alınan 634 kişi, gözetim sürelerinin dolmasının ardından tahliye edilmeye başlandı.

11.04.2020 02:49 | Son Güncelleme: 11.04.2020 02:51
Niğde 'de karantina süresi dolanlar tahliye ediliyor
NİĞDE - Niğde'de, 15 gün önce Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden getirilerek Kredi Yurtlar Kurumuna bağlı yurtlarda karantinaya alınan 634 kişi, gözetim sürelerinin dolmasının ardından tahliye edilmeye başlandı.
Türkiye'ye 27 ve 28 Mart'ta giriş yapan ve Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi merkez kampüsündeki Ömer Halisdemir ve Sultan 1. Kılıçarslan yurtlarına yerleştirilen aralarında öğrenci ve tır şoförlerinin bulunduğu 634 kişinin 14 günlük karantina süresi doldu.
Son sağlık kontrollerinde sorun olmadığı belirlenen vatandaşlardan 280'i bugün otobüslerle Adana, Osmaniye ve Mersin gibi illere gönderilmeye başlandı.
Kalan 354 kişi ise, yarın memleketlerine gönderilecek. Niğde’de karantina süresi dolanlar tahliye ediliyor

Kaynak: İHA

Etiketler: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Ömer Halisdemir, Niğde, Genel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

genel Manşet

Haberler

Dünyaca ünlü Türk Doktor Mehmet Öz: Dünyada iki farklı koronavirüs var Haberler
Dünyaca ünlü Türk Doktor Mehmet Öz: Dünyada iki farklı koronavirüs var
Meteoroloji’den 8 kente sağanak yağış uyarısı Haberler
Meteoroloji'den 8 kente sağanak yağış uyarısı
Şeyma’dan muhabirlerin maske uyarısına şaşırtan yanıt: Önemli değil Haberler
Şeyma'dan muhabirlerin maske uyarısına şaşırtan yanıt: Önemli değil
Bakan Koca, vatandaşları uyardı: Önümüzdeki 1-2 hafta çok önemli Haberler
Bakan Koca, vatandaşları uyardı: Önümüzdeki 1-2 hafta çok önemli
Sevgilisinin sahte boşanma belgesini paylaşan Ece hakkında suç duyurusu Haberler
Sevgilisinin sahte boşanma belgesini paylaşan Ece hakkında suç duyurusu
Türk dünyasına ’Yeni döneme hazır olun’ mesajı verip Kutadgu Bilig’deki manidar cümleyi paylaştı Haberler
Türk dünyasına "Yeni döneme hazır olun" mesajı verip Kutadgu Bilig'deki manidar cümleyi paylaştı
BM, uyardı: Öncekilerden 20 kat büyük çekirge istilası geliyor Haberler
BM, uyardı: Öncekilerden 20 kat büyük çekirge istilası geliyor
Milli Savunma Bakanlığı’nda görevli bir sivil memur koronavirüsten hayatını kaybetti Haberler
Milli Savunma Bakanlığı'nda görevli bir sivil memur koronavirüsten hayatını kaybetti
Haberler ›› genel ››Niğde'de karantina süresi dolanlar tahliye ediliyor - Haberler

Son Dakika genel Haberleri

03:17: İzmirli fırıncıdan örnek davranış...İhtiyaç sahiplerine ücretsiz ekmek dağıtıyor - Haberler 03:13: Bursa yasak sonrası sessizliğe büründü-Sokağa çıka yasağının ardından Bursa sokakları havadan... - Haberler 03:08: İBB'nin "Gıda yardım kolisi" ihalesi sonuçlandı - Haberler 03:07: Yasak açıklaması sonrası Beylükdüzü'nde vatandaşlar sokağa döküldü - Haberler 03:06: Gemlik'te define operasyonu - Haberler 00:46: Yasak sonrası Fırıncılar Federasyonu ekmek dağıtımının ayrıntılarını paylaştı: Ekmek vatandaşların kapılarına götürülecek 00:28: Fırın ve marketlere akın eden vatandaşlar sosyal mesafe kuralını hiçe saydı - Haberler 11:54: Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, video konferansla Türk Konseyi'ne seslendi: Salgın sonrası için hazırlık yapın