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Niğde'de karantinadaki Mehmet Güven'e 4'üncü yaş sürprizi

Niğde'de karantinadaki Mehmet Güven'e 4'üncü yaş sürpriziNİĞDE'de karantinaya alınan Mehmet Güven Duman'ın 4 yaş günü, Niğde Gençlik ve Spor İl Müdürülüğü'nün sürprizi ile kutlandı.

04.04.2020 16:07 | Son Güncelleme: 04.04.2020 16:07
Niğde'de karantinadaki Mehmet Güven'e 4'üncü yaş sürprizi
Niğde 'de karantinadaki Mehmet Güven'e 4'üncü yaş sürprizi
NİĞDE'de karantinaya alınan Mehmet Güven Duman'ın 4 yaş günü, Niğde Gençlik ve Spor İl Müdürülüğü'nün sürprizi ile kutlandı.
KKTC'den Türkiye'ye ailesiyle birlikte getirilerek Niğde Ömer Halisdemir Üniverstesi kampüsünde KYK yurdunda karantinaya alınan Mehmet Güven Duman, 4'üncü yaşına girdi. Güven için doğum günü kutlaması hazırlandı. Özel kıyafet giyen Gençlik ve Spor İl Müdürü İlker Ötgünlü, Mehmet Güven'in kaldığı odaya pasta götürdü. Kendisi için hazırlanan doğum günü pastasındaki mumları üfleyen Mehmet Güven'e oyuncak araba da hediye edildi.
Karantinanın kendi ve ailelerinin sağlığı için çok yerinde bir karar olduğunu söyleyen anne Yeliz Duman, çocuğunun doğum gününü kutlayamadığı için çok üzüldüğünü söyleyerek kutlamada emeği geçenlere teşekkür etti. Duman, "Doğum gününü kutlayamadığımız için üzülmüştüm çok teşekkür ederim herkese. Bu karantina konusu çok yerinde bir karar hem bizim sağlığımız hem ailelerimizin sağlığı için yerinde bir karar" dedi.

Kaynak: DHA

Etiketler: Niğde, Güncel
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