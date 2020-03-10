Niğde'de karbonmonoksit gazı zehirlenmesi
Niğde'de sobadan sızan karbonmonoksit gazından 3 kişi zehirlendi.
10.03.2020 11:38 | Son Güncelleme: 10.03.2020 11:38
Niğde 'de sobadan sızan karbonmonoksit gazından 3 kişi zehirlendi.
Niğde'de dün akşam etkili olan rüzgar soba zehirlenmelerine neden oldu. Merkeze bağlı Yeşilgölcük Beldesinde iki ayrı aileden A.Z.(47), B.Ö.(46) ve L.A (30) sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi.
Ambulansla Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan 3 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. - NİĞDE
Niğde'de dün akşam etkili olan rüzgar soba zehirlenmelerine neden oldu. Merkeze bağlı Yeşilgölcük Beldesinde iki ayrı aileden A.Z.(47), B.Ö.(46) ve L.A (30) sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi.
Ambulansla Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan 3 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. - NİĞDE
Kaynak: İHA
Haberin Videosu :Niğde'de karbonmonoksit gazı zehirlenmesi
Etiketler : Yeşilgölcük, Niğde, 3. Sayfa
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