Niğde'de karbonmonoksit gazından etkilenen 7 kişi tedavi altına alındı
Niğde'de sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilenen 7 kişi hastaneye kaldırıldı.
17.03.2020 13:54 | Son Güncelleme: 17.03.2020 13:54
Niğde 'de sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilenen 7 kişi hastaneye kaldırıldı.
Merkeze bağlı Yeşilgölcük , Kiledere ve Alay beldeleri ile merkez Selçuk Mahallesi'nde 3'ü çocuk 7 kişi, sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilendi.
İhbar üzerine sevk edilen ambulanslarla Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan 7 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Merkeze bağlı Yeşilgölcük , Kiledere ve Alay beldeleri ile merkez Selçuk Mahallesi'nde 3'ü çocuk 7 kişi, sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilendi.
İhbar üzerine sevk edilen ambulanslarla Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan 7 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA
Etiketler : Yeşilgölcük, Kiledere, Selçuk, Niğde, Güncel
Manşet
Haberler
Güncel
Koronavirüsün en çok ve en az bulaştığı kan grupları belli oldu
Güncel
Son Dakika: Koronavirüs için toplanan Merkez Bankası, 100 baz puan faiz indirimine gitti
Güncel
Batman'da koronavirüs şüphesiyle bir kişi gözlem altına alındı
Güncel
Kocaelili esnaf koronavirüs fırsatçılarına inat, şişesini getirene bedava kolonya dağıtıyor
Güncel
Son Dakika: Gelir vergisi beyannamelerinin verilme ve ödeme süresi 30 Nisan'a kadar uzatıldı
Güncel
Umreden dönen vatandaş, çok konuşulan karantina odalarını sosyal medyada paylaştı
Güncel
40 yaşındaki İtalyan vatandaşı, yoğun bakımda yaşadıklarını anlattı: Nefes alamıyorum
Güncel
Koronavirüs araştırmasında Sağlık Bakanı Koca'nın performansı soruldu