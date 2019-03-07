Niğde'de Karbonmonoksit Zehirlenmeleri

Niğde
'de 3 ayrı evde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 9 kişiden biri öldü.
Niğde merkeze bağlı Kiledere
beldesinde Gülşen (31), Büşra (5), Gül Mecburiye (13) ve Buğlem Tereci (1), Edikli
beldesinde Muhammed (13), Ayşegül (15) ve Ayşe Sarıtaş (68), Değirmenli
beldesinde de Yalçın (32) ve Nazife Arısoy (20), evlerinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi.
Yakınlarının haber vermesi üzerine sağlık ekiplerince Niğde Ömer Halisdemir
Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan 9 kişiden Muhammed Sarıtaş, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Diğer 8 kişinin tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.
Edikli, Kiledere, Niğde, Güncel
Kaynak: AA