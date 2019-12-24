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Niğde'de karbonmonoksitten zehirlenen 7 kişi hastaneye kaldırıldı

Niğde'de sobadan sızan gazdan zehirlenen 7 kişi hastanede tedavi altına alındı.

24.12.2019 11:30 | Son Güncelleme: 24.12.2019 11:30 Niğde'de karbonmonoksitten zehirlenen 7 kişi hastaneye kaldırıldı
'de sobadan sızan gazdan zehirlenen 7 kişi hastanede tedavi altına alındı.
Kentte dün akşam etkisini gösteren lodos nedeniyle beldesinde aynı evde yaşayan Sakine (38), Vedat (37), Elif (10) Esma (4) ve Beyza Erim (7) ile Niğde merkezde yaşayan Melek T. (43) ve Muhammed T. (13), sobadan sızan gazdan zehirlendi.
İhbar üzerine evlere giden 112 Acil Servis ekiplerince Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan 7 kişinin, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Konaklı, Niğde, Güncel

Kaynak: AA

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