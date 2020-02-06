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Niğde'de karbonmonoksitten zehirlenen 8 kişi hastaneye kaldırıldı

Niğde'de sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilenen 4'ü çocuk 8 kişi hastanede tedavi altına alındı.

06.02.2020 12:42 | Son Güncelleme: 06.02.2020 12:42Niğde'de karbonmonoksitten zehirlenen 8 kişi hastaneye kaldırıldı
'de sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilenen 4'ü çocuk 8 kişi hastanede tedavi altına alındı.
Kentte dün akşamdan bu yana etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle, ilçesi Kemalpaşa Mahallesi'ndeki evlerinde Bülent (57), Aynur (32) ve Müzeyyen Demirdelen (56) ile Ayşegül (34) ve Adnan Eymen Ünüvar (5) sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi.
Ulukışla Devlet Hastanesinde ilk tedavileri yapılan 5 kişi, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.
Merkez Konaklı beldesindeki evlerinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilenen Ebru (2), İremsu (9) ve Reyhan Özercan (7) da Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.
Gazdan etkilenen 8 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kemalpaşa Mahallesi, Ulukışla, Niğde, Güncel

Kaynak: AA

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