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Niğde'de kardan adam şenliği İdlib şehitleri nedeniyle ertelendi

Niğde'de pazar günü yapılması planlanan kardan adam şenliği İdlib şehitleri nedeniyle 23 Şubat'a ertelendi.

04.02.2020 13:52 | Son Güncelleme: 04.02.2020 13:52Niğde'de kardan adam şenliği İdlib şehitleri nedeniyle ertelendi
'de pazar günü yapılması planlanan kardan adam şenliği şehitleri nedeniyle 23 Şubat'a ertelendi.
Valilikten yapılan açıklamada, İdlib'te askeri birliğe yapılan hain topçu atışı sonucu şehit ve yaralıların olduğu hatırlatıldı.
Üzücü olay nedeniyle bu hafta pazar günü Ketençimen Yaylası'nda düzenlenmesi planlanan kardan adam şenliğinin 23 Şubat pazar gününe ertelendiği aktarılan açıklamada, "Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına ve yüce milletimize başsağlığı, yaralılarımıza ise acil şifalar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Niğde, İdlib, Güncel

Kaynak: AA

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