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Niğde'de Karla Mücadele ekipleri hazır

Niğde İl Özel İdare bünyesinde "Karla Mücadele Ekibi" oluşturulduğu bildirildi.

02.12.2019 11:13 | Son Güncelleme: 02.12.2019 11:18Niğde'de Karla Mücadele ekipleri hazır
İl Özel İdare bünyesinde "Karla Mücadele Ekibi" oluşturulduğu bildirildi. Karla Mücadele Ekibinde 10 greyder, 2 dozer, 6 binek aracı, 11 kar bıçaklı kamyon, 3 yükleyici, 6 adet kanal kazıcı ve bir de iş makinelerine yerinde müdahale edebilecek seyyar tamir aracı bulunuyor. Ekipler 24 saat esasına göre 32 araç ve 71 personel ile halihazırda bekletiliyor.

Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, Niğde İl genelinde 131 köy yolunda yapılacak olan karla mücadele çalışmaları için tüm hazırlıkların tamamlandığını söyledi. - NİĞDE

Niğde, Güncel

Kaynak: İHA

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