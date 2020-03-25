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Niğde'de kasiyerlere naylonlu koruma

Niğde'de 12 şubesiyle hizmet veren markette görev yapan kasiyerler, yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) tavandan sarkıtılan çember şeklindeki naylonlarla korunuyor.

25.03.2020 13:55 | Son Güncelleme: 25.03.2020 13:58
Niğde 'de 12 şubesiyle hizmet veren markette görev yapan kasiyerler, yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) tavandan sarkıtılan çember şeklindeki naylonlarla korunuyor.
Kentte 12 şubesi bulunan marketin yönetimi, koronavirüse karşı, personel ve müşterilerinin sağlığı için kasiyerlerinin etrafını naylonla korumaya aldı.
Marketlerde görev yapan kasiyerler, tavandan sarkıtılan naylon çemberlerle korunarak müşterilerine hizmet veriyor.
Ayrıca market, koronavirüs nedeniyle evlere servis hizmeti de başlattı.
Marketin sahibi Emre Özden, gazetecilere yaptığı açıklamada, hem personel hem de müşteri sağlını korumak için böyle bir uygulama yaptıklarını söyledi.
Ayrıca sanal market uygulamasıyla müşterilerin evlerine kadar hizmet götürdüklerini anlatan Özden, şunları kaydetti:
"Vatandaşlarımız evde kalsın diye onlarla ilgili çalışmalar yaptık. Vatandaşlarımız, sanal market uygulamasını indirerek sipariş verebilirler. Her türlü hizmeti 12 şubemizden veriyoruz. Müşterilerimiz çok iyi karşıladı ve memnun kaldılar. Şubelerimizde çalışan personel sayısını 10'a düşürdük. Vardiyalı çalışıyorlar. İnşallah bu salgının üstesinden geleceğiz. Vatandaşlarımız evde kalsınlar, biz onlara hizmet ulaştırırız."
Kasiyer Selda Özbay ise uygulamanın çok iyi olduğunu, bu şekilde hem kendi hem de müşterilerin sağlığını korumaya aldıklarını belirtti.
Müşterilerden İdris Coşkun da uygulamadan memnun olduğunu anlatarak, "Biz nasıl kendi sağlımızı düşünüyorsak bu tür kurumsal marketlerin de personel ve müşterilerini düşünmeleri güzel. Diğer kurumlara tavsiye ederim." ifadelerini kullandı.
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Niğde’de kasiyerlere naylonlu koruma

Kaynak: AA

Etiketler : Niğde, Güncel

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Niğde'de kasiyerlere naylonlu koruma

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