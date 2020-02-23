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Niğde'de kaza: İkranur bebek öldü, 5 yaralı

NİĞDE'de iki otomobilin kavşakta çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 yaşındaki İkranur Öztürk hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

23.02.2020 13:12 | Son Güncelleme: 23.02.2020 13:12Niğde'de kaza: İkranur bebek öldü, 5 yaralı

NİĞDE'de iki otomobilin kavşakta çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 yaşındaki İkranur Öztürk hayatını kaybetti, 5  kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Açık Cezaevi yolu Sabancı Kavşağı'nda meydana geldi. Orhan Tosun (42) yönetimindeki 51 LC 585 plakalı otomobil ile Ömer Özçelik'in (22) kullandığı 51 ES 463 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Çevredeki diğer sürülerin vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar Orhan Tosun ve aracındaki Hacer Tosun  (39), Sıla Tosun (16), Cemil Tosun  (8) ve İkranur Öztürk (1) ile diğer aracın sürücüsü Ömer Özçelik

Niğde Ömer Halisdemir  Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan 1 yaşındaki İlknur tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.



Sabah, Niğde, Güncel

Kaynak: DHA

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