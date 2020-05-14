Niğde'de kiraz bahçelerine Akdeniz meyve sineği tuzağı yerleştirildi

Niğde'de kiraz bahçelerine Akdeniz meyve sineği tuzağı yerleştirildiNİĞDE Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri, kirazın yoğun olarak yetiştiği Ulukışla ilçesinde bulunan kiraz bahçelerine Akdeniz meyve sineği tuzağı yerleştirdi.

14.05.2020 14:09 | Son Güncelleme: 14.05.2020 14:13
Niğde'de kiraz bahçelerine Akdeniz meyve sineği tuzağı yerleştirildi
NİĞDE Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri, kirazın yoğun olarak yetiştiği Ulukışla ilçesinde bulunan kiraz bahçelerine Akdeniz meyve sineği tuzağı yerleştirdi. Tarım ve Orman İl Müdürü Asım Baş, kirazın Niğde'nin en önemli ihraç kalemlerinden biri olduğunu belirtti. Baş, "Hastalık ve zararlı yönden üretimi riske etmemek için tedbirimizi alıyoruz. Arkadaşlarımız sürekli sahadalar. Akdeniz meyve sineğiyle ilgili tedbir amaçlı çalışmalar yapıyoruz. Birinci derecede riskli alanda değiliz ama Mersin ve Adana ile sınır olduğumuz için kontrol ve tedbir amaçlı çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Tuzak asımlarımız devam ediyor. Tuzaklardan ilaçlama zamanını tespit etmiş oluyoruz. Daha sonra ilaçlama ilanları vereceğiz. Bu sene kirazda inşallah Çin pazarına gireceğiz. Üreticimiz açısından ciddi anlamda getirisi yüksek bir pozisyon elde edilmiş olacak"dedi.
KİRAZDA MERKEZ OLMAK İSTİYORUZ
Elma ve patateste olduğunu gibi Niğde'yi kirazda da merkez haline getirmeyi hedeflediklerini anlatan Baş, Niğde'de son turfanda kiraz hasadı yapıldığı için fiyatının da tatmin edici olduğuna işaret ederek, aynı zamanda ürünün yüksek yerlerde yetiştiği için tadı ve aromasının da güzel olduğunu sözlerine ekledi. Niğde’de kiraz bahçelerine Akdeniz meyve sineği tuzağı yerleştirildi

Kaynak: DHA

Etiketler: Ulukışla, Akdeniz, Niğde, Güncel, Haber

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