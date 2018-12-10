Niğde'de Kış Lastiği Uygulaması Yapıldı

10 Aralık 2018 Pazartesi 15:29



10 Aralık 2018 Pazartesi 15:29

Niğde'de polis ekipleri tarafından kış lastiği uygulaması yapıldı.1 Aralık tarihi itibariyle başlayan zorunlu kış lastiği uygulaması nedeniyle ticari ve ağır vasıta araçlarda kış lastiği denetimi yapıldı. Niğde İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, polis noktalarında durdurulan araçların kış lastiklerinde ölçüm gerçekleştirdi. Kış lastiği uygulamasının 5 gün süreceği, kurallara uygun olmayan araçlara ise 625 lira para cezası kesileceği belirtildi.