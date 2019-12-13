Haberler » 3. Sayfa » Niğde'de 'Kıskaç' operasyonunda 8 tutuklama - Haberler

Niğde'de 'Kıskaç' operasyonunda 8 tutuklama

Niğde'de silahlı suç örgütüne yönelik düzenlenen "Kıskaç" adlı operasyonda gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen 17 şüpheliden 8'i tutuklandı.

13.12.2019 22:41 | Son Güncelleme: 13.12.2019 22:50Niğde'de 'Kıskaç' operasyonunda 8 tutuklama
'de silahlı suç örgütüne yönelik düzenlenen "Kıskaç" adlı operasyonda gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen 17 şüpheliden 8'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, "silahlı suç örgütü kurmak, yönetmek, örgüte üye olmak, örgüt kapsamında yağma, silahla tehdit, silahla yaralama ve çökme" suçlarını işledikleri belirlenen şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

Kent merkezinde 20 adrese düzenlenen eş zamanlı "Kıskaç" adlı operasyonda A.İ, K.K, C.Ç, A.Ç, S.Ç, E.Ç, V.C, B.K, M.K, D.B, A.S, E.D, Ş.G, S.Y, Ü.S, B.B. ve H.K. gözaltına alındı. Zanlılar, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden A.İ, K.K, A.Ç, S.Ç, M.K, A.S, Ş.G. ve Ü.S. çıkarıldıkları nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı. Diğer 9 şüpheli ise savcılık ifadesinden sonra salıverildi. - NİĞDE

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, Emniyet Müdürlüğü, Niğde, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

00:00 2020 Yılı Bütçesi TBMM Genel Kurulunda - Haberler
23:57 TBMM Genel Kurulu'nda, 'tek adam' tartışması - Haberler
23:55 2020 Merkezi Yönetim bütçe görüşmeleri - Haberler
23:54 World Judo Masters: Vedat Albayrak bronz madalya kazandı - Haberler
23:52 Çaldıran'da trafik kazası: 1 yaralı - Haberler
23:32 Abdullah Gül Şehir Üniversitesi'yle sessizliğini bozdu: Tayyip Bey'i aradım, hukuk içinde bir çözüm üretilebilir, dedim - Haberler
22:22 İmamoğlu'ndan Erdoğan'ın "Otur işine bak" sözlerine yanıt: O devir bitti, oturup işine bakanlar gitti - Haberler
21:39 Davutoğlu'nun ardından Ali Babacan da harekete geçiyor: Yeni parti Ocak 2020'de kamuoyuna tanıtılacak - Haberler
20:39 Karısını kendi yatağında başka bir adamla basan şahıs kurşun yağdırdı! - Haberler
19:01 Davutoğlu, Gelecek Partisi'nin logosunu ve ismini nasıl bulunduğunu anlattı - Haberler
14.12.2019 00:06:55