Niğde'de Kore Kültür Günü Kutlandı

Niğde Ömer Halisdemir
Üniversitesi ile Kore
Cumhuriyeti Büyükelçiliği ve Kore Kültür Merkezi iş birliği ile Kore Kültür Günü düzenlendi.
Şehit Ömer Halisdemir Kongre ve Kültür Merkezinde düzenlenen etkinliklerde, "Ode to My Father" filmi gösterimi ve "Kore- Türkiye
İlişkileri" ile "Kore'de Eğitim ve Korece Tanıtım" semineri verildi.
Kore'nin kısa tarihi, sanatı, ekonomik ve politik özellikleri ile uluslararası ilişkilerinin değerlendirildiği seminerlerde, Kore ve Türkiye arasındaki ilişkilere değinildi.
Kore'ye ait kıyafetlerin tanıtıldığı etkinliklerde katılımcılar, Kore geleneksel kıyafetlerini giyerek hatıra fotoğrafı çektirdi.
Etkinlikte sunulan Kore geleneksel müzik ve dans gösterisi, büyük beğeni topladı.
Programı, Niğde İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu, rektör yardımcıları Prof. Dr. İlyas Gökhan
ile Prof. Dr. Cahit Tağı Çelik, Kore Cumhuriyeti Büyükelçiliği Kültür Danışmanı YoonSeo Han
, fakülte dekanları, akademik ve idari personel ile çok sayıda öğrenci katıldı.
Ömer Halisdemir,Niğde,Kore