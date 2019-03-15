Niğde'de Korkunç Kaza: 2 Ölü, 1 Yaralı

NİĞDE 'de meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti 1 kişi ağır yaralandı.
Kaza Niğde
– Adana
Otoyolu Ulukışla
Eminlik Gişelerinde meydana geldi. Sürücüsü öğrenilemeyen 80 FP 540 plakalı otomobil gişelere çarptı. Çevredeki vatandaşların kazayı haber vermesi üzerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri araç içerisinde bulunan Ömer Özcan, Musa Şimşek
'in öldüğünü belirledi. Kazada ağır yaralanan İsmail Ertürk
ise Niğde Ömer Halisdemir
Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Polis
kazayla ilgili soruşturma başlattı.
- Niğde
Niğde, Güncel
Kaynak: DHA