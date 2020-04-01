Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Niğde'de koronavirüs önlemleri

Niğde'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yayılmasının önlenmesi amacıyla "İl Pandemi Koordinasyon Kurulu Toplantısı" Vali Yılmaz Şimşek başkanlığında gerçekleştirildi.

01.04.2020 17:10 | Son Güncelleme: 01.04.2020 17:10
Niğde'de koronavirüs önlemleri
Niğde 'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yayılmasının önlenmesi amacıyla "İl Pandemi Koordinasyon Kurulu Toplantısı" Vali Yılmaz Şimşek başkanlığında gerçekleştirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Şimşek, Valilik toplantı salonundaki programda, koronavirüsle mücadelede alınan tedbir ve önlemler kadar vatandaşların da hassasiyetinin büyük önem taşıdığını belirtti.
Salgının yayılmasını önlemek amacıyla devletin gerekli tüm önlemleri aldığına dikkati çeken Şimşek, "Vatandaşlarımızın alınan bu önlemlere harfiyen uyması ve mümkün olduğunca evlerinden çıkmamaları hayati önem taşımaktadır. Ülke genelinde Niğde, şuanda iyi durumda ve inşallah bu şekilde devam ettiririz. Tabi ki bunun için vatandaşlarımız, sosyal izolasyonlarını tam olarak sağlamak zorundadırlar. Herkesin evde kalmaya özen göstermesi gerekir. Aile, akraba ve komşu ziyaretleri dahil, her türlü sosyal irtibattan kaçınmak gerekmektedir." ifadelerini kulandı.
Toplantıda alınan kararlara göre, kente girişlerinde yapılan kontrollerde mazeretsiz gelenler sorgulanacak ve 14 gün ev izolasyonunda kalmaları için muhtarlar tarafından taahhütname alınacak.
Yurtlarda ve evde izolasyon kararına uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanunu gereği para cezası uygulanacak ve karantinaya alınacak. Pozitif vakanın çıktığı yerlerde kontroller sıkılaştırılacak, gerekirse karantina uygulanacak.
İlde kurulan semt pazarı sayısı artırılarak her gün iki farklı mahallede iki pazar kurulacak ve pazar yeri esnafının listesi belediye, Emniyet Müdürlüğü ve Manavcılar ve Pazarcılar Odası Başkanlığınca verilerek kontrolleri yapılacak.
Banka ve market gibi topluma açık yerlerin giriş ve çıkışlarında maske ve dezenfektan bulundurulacak ve mekanın büyüklüğüne göre müşteri kabul edilecek.
Toplantıya Belediye Başkanı Emrah Özdemir, Cumhuriyet Başsavcı Vekili Mustafa Seymen, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Garip Gümüş, İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu ve ilgili kurum müdürleri katıldı.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: AA

Etiketler: Yılmaz Şimşek, Niğde, Güncel
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››Niğde'de koronavirüs önlemleri - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Avrupa’da korona nedeniyle ölen Türk sayısı 108’e yükseldi Haberler
Avrupa'da korona nedeniyle ölen Türk sayısı 108'e yükseldi
Tartıştığı komşusunu öldüren, kendi annesini de bıçaklayan kişi intihar etti Haberler
Tartıştığı komşusunu öldüren, kendi annesini de bıçaklayan kişi intihar etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın müjdesini verdiği yolların yapımına başlandı Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdesini verdiği yolların yapımına başlandı
ABD, İdlib için destek şartını S-400’lere bağladı Haberler
ABD, İdlib için destek şartını S-400'lere bağladı
İşte yeni tip koronavirüs vakası tespit edilmeyen ülkeler Haberler
İşte yeni tip koronavirüs vakası tespit edilmeyen ülkeler
Araç sahiplerine müjde! LPG’ye tarihi indirim geldi Haberler
Araç sahiplerine müjde! LPG'ye tarihi indirim geldi
AK Parti Sözcüsü Çelik, yardım kolisi eleştirilerine tepki gösterdi Haberler
AK Parti Sözcüsü Çelik, yardım kolisi eleştirilerine tepki gösterdi
Türkiye’de koronavirüs testi yapmak için yetkilendirilmiş laboratuvarların listesi Haberler
Türkiye'de koronavirüs testi yapmak için yetkilendirilmiş laboratuvarların listesi

Son Dakika Güncel Haberleri

19:08: Biga Halk Eğitim Merkezinde tıbbi maske ve tek kullanımlık koruyucu kıyafet üretiliyor - Haber 19:08: Muş'ta bir köy karantinaya alındı - Haber 19:08: Erdoğan ve Putin Kovid-19 salgınıyla ilgili durumu ele aldı, enfeksiyonla mücadele için alınan... - Haber 19:07: Tartıştığı komşusunu öldüren, kendi annesini de bıçaklayan kişi intihar etti - Haber 19:07: Tokat'ta polisten vatandaşa sosyal mesafe uyarısı - Haber 18:36: Tartıştığı komşusunu öldüren, kendi annesini de bıçaklayan kişi intihar etti - Haber 18:22: 10 ülkede henüz koronavirüs vakası tespit edilmedi - Haber 17:54: Avrupa'da koronavirüs salgını nedeniyle 108 Türk hayatını kaybetti - Haber 17:52: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten 'yardım kolisi' tepkisi: Siyasi hastalık üretmeye bugünlerde bile ara vermiyorlar - Haber 17:03: Son Dakika: ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 4 bin 90'a yükseldi - Haber 16:31: Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: Tabloyu 4-5 gün daha korursak pik yapmadan inişe geçeriz - Haber 09:18: Çin'de salgını durduran doktorlardan Wang, Türk halkını uyardı: Dana ve koyun etini az yemelisiniz - Haber