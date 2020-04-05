Salgına karşı tütsü yaktıran belediye başkanı: Koronavirüsü def edecek

Ülkemizi etkisi altına alan koronavirüs sebebiyle her gün alınan önemler arttırılırken, Niğde 'den gelen görüntüler sosyal medya gündemine oturdu. Niğde'nin Ulukışla Belediye Başkanı Ali Uğurlu, belediye binasının önünde tütsü yaktırarak koronavirüsün ilçeden def edileceğini dile getirdi.

"HERKESİN EVİNDE TÜTSÜN"

Niğde'nin Ulukışla Belediye Başkanı Ali Uğurlu, "Bu tütsü koronavirüsü Ulukışla'dan def edecek. Sevgili hemşehrilerim koronavirüs belasından kurtulmak istiyorsak bizim Ulukışla Belediyesi olarak önerimiz, 'üzerlik' olarak bildiğimiz tütsünün herkesin evinde tütmesi. Bizim yöresel inançlarımıza göre bu 'üzerlik'in koronavirüsü def edeceğine inanıyoruz. Herkesi tütsü yakmaya davet ediyoruz" dedi.

Ulukışla Belediyesi, geçen yıl yapılan yerel seçimlerde taşıma seçmen iddialarıyla gündeme gelmişti.

ÜZERLİK OTU NEDİR?

Bölgede de yetişen üzerlik otunun kötü ruhları uzaklaştırdığına inanılıyor. Dalları, kökleri ve tohumları mürekkep, boya ve dövme yapımında kullanılıyor. İlaç yapımında da kullanılan üzerlik otunun içerdiği maddelerin merkezi sinir sistemine etki ettiği ve depresyona karşı etkili olduğu,. tohumların yanması ile ortaya çıkan dumanın bakteri, parazit ve küflerin gelişimini engellediğine inanılıyor. Üzerlik otunun tohumundan çay da yapılıyor.