Niğde'de İran'dan kaçak gelen 2 göçmen koronavirüs şüphesiyle tedavi altına alındı

İran 'dan kaçak yollarla geldikleri belirlenen 4 Pakistan uyruklu göçmen Niğde 'de koronavirüs alarmı yaşanmasına sebep oldu.
UYGULAMA NOKTASINDA YAKALANDILAR
Niğde- Adana otoyolu Eminlik gişelerinde polis uygulama noktasında durdurulan bir araçta Türkiye 'ye İran üzerinden kaçak girdiği tespit edilen 4 Pakistanlı kaçak göçmen yakalandı. Polis ekipleri 4 göçmeni sağlık kontrolü için Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'ne getirdi.
TEDBİR AMAÇLI MASKE DAĞITILDI
Sağlık personelleri maske dağıtarak olası şüphe nedeniyle tedbir aldı. 2 göçmenden kan örnekleri alınarak Ankara'ya gönderildiği, tahlil sonucunun ise yarın geleceği öğrenildi.