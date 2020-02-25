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Niğde'de İran'dan kaçak gelen 2 göçmen koronavirüs şüphesiyle tedavi altına alındı

Niğde'de, İran üzerinden Türkiye'ye kaçak girdiği belirlenen 4 Pakistan uyruklu göçmenin 2'sinden, koronavirüs süphesiyle kan örneği alındı. Hastane personeli ve acil servise gelenlere maske dağıtıldı.

25.02.2020 17:52 | Son Güncelleme: 25.02.2020 19:09

'dan kaçak yollarla geldikleri belirlenen 4 uyruklu göçmen 'de koronavirüs alarmı yaşanmasına sebep oldu.

UYGULAMA NOKTASINDA YAKALANDILAR

Niğde- Adana otoyolu Eminlik gişelerinde polis uygulama noktasında durdurulan bir araçta 'ye İran üzerinden kaçak girdiği tespit edilen 4 Pakistanlı kaçak göçmen yakalandı. Polis ekipleri 4 göçmeni sağlık kontrolü için Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'ne getirdi.

TEDBİR AMAÇLI MASKE DAĞITILDI

Sağlık personelleri maske dağıtarak olası şüphe nedeniyle tedbir aldı. 2 göçmenden kan örnekleri alınarak Ankara'ya gönderildiği, tahlil sonucunun ise yarın geleceği öğrenildi.

Niğde'de İran'dan kaçak gelen 2 göçmen koronavirüs şüphesiyle tedavi altına alındı

Pakistan, Türkiye, Niğde, İran, Güncel

Kaynak: DHA


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