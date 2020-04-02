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Niğde'de koronavirüs tedbiri ihlalinden 5 iş yeri ve otobüs firmasına ceza

Niğde'de koronavirüs tedbiri ihlalinden 5 iş yeri ve otobüs firmasına cezaNİĞDE'de koronavirüs salgını tedbirlerini ihlal eden 5 iş yeri ile bir otobüs firmasına toplam 5 bin 910 lira para cezası uygulandı.

02.04.2020 14:41 | Son Güncelleme: 02.04.2020 14:44
Niğde 'de koronavirüs tedbiri ihlalinden 5 iş yeri ve otobüs firmasına ceza
NİĞDE'de koronavirüs salgını tedbirlerini ihlal eden 5 iş yeri ile bir otobüs firmasına toplam 5 bin 910 lira para cezası uygulandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, koronavirüs tedbirleri kapsamında çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler, kentin 9 giriş noktasında, şehir dışından gelen sürücüler ile araçtakilerin ateşlerini ölçüyor. Dışarı çıkmamaları konusunda uyarıp, koronavirüs hakkında bilgi veriyor. Ayrıca kurallara uymayan iş yeri ve otobüs firmalarına da ceza kesiyor. Bu kapsamda, şehir dışından gelen 40 aracın, kente girişine izin verilmedi. 5 iş yerine 5 bin 126, bir otobüs firmasına da 784 lira para cezası kesildi.
Niğde İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu uygulama yerlerini inceleyerek bilgi aldı.
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Niğde’de koronavirüs tedbiri ihlalinden 5 iş yeri ve otobüs firmasına ceza

Kaynak: DHA

Etiketler: Niğde, Güncel

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Niğde'de koronavirüs tedbiri ihlalinden 5 iş yeri ve otobüs firmasına ceza
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