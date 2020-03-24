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Niğde'de, koronavirüs tedbirleri kapsamında banklar kaldırıldı

Niğde'de, koronavirüs tedbirleri kapsamında banklar kaldırıldıNİĞDE'de, Şadırvan Parkı'nda bulunan ve özellikle yaşlıların oturduğu banklar, belediye ekipleri tarafından koronavirüs tedbirleri kapsamında kaldırıldı.

24.03.2020 15:11 | Son Güncelleme: 24.03.2020 15:11
Niğde'de, koronavirüs tedbirleri kapsamında banklar kaldırıldı
Niğde 'de, koronavirüs tedbirleri kapsamında banklar kaldırıldı
NİĞDE'de, Şadırvan Parkı'nda bulunan ve özellikle yaşlıların oturduğu banklar, belediye ekipleri tarafından koronavirüs tedbirleri kapsamında kaldırıldı.
Niğde Belediyesi ekipleri, Bor Caddesi üzerinde bulunan Şadırvan Parkı'ndaki daha çok yaşlıların oturduğu bankları, koronavirüs tedbirleri kapsamında kaldırdı. Belediye Başkanı Emrah Özdemir, parkta topluca oturulmasını önlemek adına bankları kaldırdıklarını söyledi.
Şadırvan Parkı'nın, Niğde'nin en kalabalık parkı olduğunu belirten Özdemir, "En çok emeklilerimizin vakit geçirdiği bir parktır. Birçok uyarı yapılıyor ama dün çok kalabalık bir ortam vardı bu parkta. Uyarılarımızı dinleyen de vardı dinlemeyen de ama biz dedik ki 'Bankları kaldıralım hem de tamirattan geçirelim'. Bu tehlike geçtikten sonra daha güzel bir şekilde yerine koyacağız. Bu süreçte insanlarımızı burada topluca oturmaya teşvik etmemek adına banklarımızı kaldırıyoruz? dedi.
Bankları kaldırdıkları için tepki alabileceklerini kaydeden Başkan Özdemir, "Hava güzel, bahar havası yaşıyoruz. İnsanlar ağaçların altında vakit geçirmek isteyecekler ama biz vatandaşlarımızdan müsaade istiyoruz. Şunu düşünmemiz lazım; sevdiklerimiz var. Sevdiklerimiz bizim için önemli. Nasıl kendi çocuklarımızın kılana zarar gelmesin, diye dikkat ediyorsak belirli yaştakiler ve bütün vatandaşlarımız hiçbir şeyi düşünmüyorlarsa kendi sevdiklerini düşünsün. Birbirimizle daha çok dayanışma içinde olmamız gerekiyor. Biraz fedakarlık yapma zamanı? diye konuştu.
Halkın da desteklediği uygulama kapsamında belediye ekipleri, bankları kamyonlara yükleyerek götürdü.
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Kaynak: DHA

Etiketler : Niğde Belediyesi, Emrah Özdemir, Niğde, Güncel

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