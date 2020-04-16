Niğde'de koronavirüs tedbirlerine uymayanlara 40 bin lira ceza
Niğde'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymayan 53 kişiye 40 bin 82 lira ceza kesildi.
16.04.2020 11:14 | Son Güncelleme: 16.04.2020 11:14
İl Emniyet Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, ekipler, salgının önlenmesi amacıyla yayımlanan emir ve talimatlara aykırı hareket edenlere yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Ekipler, 13-15 Nisan tarihleri arasında sosyal mesafe, sokağa çıkma yasağı gibi tedbirlere uymadığı belirlenen 53 kişiye 40 bin 82 lira para cezası uyguladı.
Kaynak: AA