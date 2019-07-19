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Niğde'de köy muhtarı bıçaklandı

NİĞDE merkeze bağlı Yeşilburç Köyü Muhtarı Cihan Tuna (47), tartıştığı K.M.(30) tarafından bıçaklandı.

19.07.2019 09:38 Niğde
NİĞDE merkeze bağlı Yeşilburç Köyü Muhtarı Cihan Tuna (47), tartıştığı K.M.(30) tarafından bıçaklandı. Muhtar ve arbede sırasında yaralanan zanlı hastanede tedaviye alındı.
Niğde Merkez Yeşilburç köyünde iddiaya göre K.M., gün içerisinde muhtar Cihan Tuna'yı arayarak akşam evrak almaya geleceğini söyledi. Akşam saatlerinde muhtarlık binasına gelen gelen K.M. ve muhtar Cihan Tuna arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kahvedeki vatandaşların araya girmesiyle K.M., olay yerinden ayrıldı. 20 dakika sonra geri dönen K.M., yeniden tartıştığı muhtarı karnından bıçakladı. Çıkan arbedede yere düşen K.M. de başından yaralandı. Her iki yaralı olay yerine gelen ambulanslarla Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma hastanesi'ne kaldırıldı. K.M'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.


Kaynak: DHA
Niğde Merkez, Niğde, Güncel

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