17.07.2019 10:18
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Niğde'de kumar operasyonu: 36 gözaltı

Niğde

Niğde'de bir bağ evine düzenlenen kumar operasyonunda 36 şüpheli gözaltına alındı.

Niğde'de bir bağ evine düzenlenen kumar operasyonunda 36 şüpheli gözaltına alındı.
Niğde Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Fertek Mahallesi Organize Sanayi Bölgesi civarındaki bir bağ evinde kumar oynatıldığını tespit.
Ekipler, bağ evine düzenlediği operasyonda 36 kişiyi yakaladı.
Gözaltına alınan şüphelilerden Y.Ö. ve O.Ö. hakkında "kumar oynamaya yer temin etmek"ten adli soruşturma başlatıldı.
Diğer şüpheliler hakkında ise "kumar oynamak, kapalı mekanda tütün ve alkol tüketmek" suçlamasıyla Kabahatler Kanunu'na göre işlem yapıldı.
Şüpheliler emniyetteki işlemlerin ardından serbest bırakıldı.
Kaynak: AA
Emniyet Müdürlüğü, Niğde, Güncel

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