Niğde'de Kundaklama İddiası

Niğde
'de kundaklama iddiası
NİĞDE - Niğde'de park halindeki giyim malzemesi bulunan minibüs yandı. Edinilen bilgiye göre, Merkeze bağlı İlhanlı Mahallesi
'nde park halinde bulunan 51 HU 295 plakalı minibüs yanmaya başladı. Araç
sahibinin yangını haber vermesiyle olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye
ekipleri yangını kısa sürede söndürürken araçta maddi hasar meydana geldi. Araç sahibinin kundaklamadan şüphelenmesi üzerine olay yerine olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi. Polis
saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.
Niğde
06 Aralık 2018 Perşembe 15:10