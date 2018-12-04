Niğde'de Kurtarılan Kadın Dağcı Taburcu Oldu

Niğde
'nin Çamardı
ilçesinde, Aladağlar
'da tırmanış yaparken mahsur kalan ve dün ekiplerce kurtarılarak, Adana
Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine getirilen Hilal İşcan taburcu oldu.
Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekim Yardımcısı Mustafa Görür, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dün hastanelerine getirilen ve genel sağlık durumu iyi olan İşcan'ın gerekli tahlil ve tetkiklerinin yapıldığını söyledi.
Sonuçların iyi çıktığını dile getiren Görür, bir süre gözlem altında tutulan kadın dağcının sağlık durumunun iyi olması dolayısıyla taburcu edildiğini kaydetti.
Aladağlar'da, Eznevit mevkisinde tırmanış yapan dağcılardan Mustafa Kemal Karakoç dün çığ altında kalmış, Hilal İşcan ise aynı bölgeden çıkamamıştı. Olay yerine AFAD
, UMKE ve sağlık ekipleri sevk edilmiş, Adana'dan havalanan askeri helikopter de bölgedeki çalışmalara katılmıştı. Hilal İşcan, ekiplerce dün sabah saatlerinde kurtarılmıştı.
04 Aralık 2018 Salı 10:02