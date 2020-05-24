Niğde'de lahana ekim alanı arttı

Niğde'de lahana ekim alanı arttıTÜRKİYE'de lahana üretiminde Samsun'dan sonra 2'nci sırada yer alan Niğde'de lahana ekimi başladı.

24.05.2020 16:37 | Son Güncelleme: 24.05.2020 16:44
Niğde'de lahana ekim alanı arttı
TÜRKİYE'de lahana üretiminde Samsun'dan sonra 2'nci sırada yer alan Niğde'de lahana ekimi başladı. Lahana Üreticiler Birliği Başkanı Ali Rıza Önal, kent genelinde yağmurun fazla olması ve koronavirüs nedeniyle talebin artması üzerine bu yıl lahana ekim alanının arttığını söyledi.
Lahana Üreticiler Birliği Başkanı Ali Rıza Önal, lahana ekim alanının 17 bin dekardan bu yıl 19 bin dekara yükseldiğini belirtti. Bu yıl yağışın çiftçiye güven verdiğini kaydeden Önal, "Geçen yıl suların az olması tarım girdilerinin yüksek olması nedeniyle ekim az olmuştu. Bu yıl ise yağışların artışı ve koronavirüs nedeniyle talebin olması üretimin de artmasına neden oldu. Daha fazla kıraç vaziyette boş bırakılan araziler ekilmeye başlandı. Suyun olmadığı yerlerde bu yıl sular çıkmaya başladı. Bu sebepten dolayı ekim alanları arttı. Üretiminin fazla olduğu Ulukışla ilçesine bağlı Hüsniye köyü ile Niğde Kaynarca köylerinde de üretimin arttığını görüyoruz" dedi. Niğde’de lahana ekim alanı arttı

Kaynak: DHA

Etiketler: Samsun, Niğde, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

Afyonkarahisar’da skandal görüntü! Ambulansa taş atıp polisin başına kürekle vurdu Haber
Afyonkarahisar'da skandal görüntü! Ambulansa taş atıp polisin başına kürekle vurdu
Siyasi parti liderlerine bayram mesajı gönderen Kılıçdaroğlu, iki lideri es geçti Haber
Siyasi parti liderlerine bayram mesajı gönderen Kılıçdaroğlu, iki lideri es geçti
Bilim Kurulu Üyesi açıkladı! 3 şehrimizde yasaklar daha geç kalkacak Haber
Bilim Kurulu Üyesi açıkladı! 3 şehrimizde yasaklar daha geç kalkacak
Yunanistan, Türk teknesine saldırdı! Bakan Akar’dan çok sert mesaj: Sabrımıza rağmen tacizlerin izahı mümkün değil Haber
Yunanistan, Türk teknesine saldırdı! Bakan Akar'dan çok sert mesaj: Sabrımıza rağmen tacizlerin izahı mümkün değil
Semih Şentürk’ün bıyıklı hali ’Yeniköy Kasabı’ lakabı takılan eski Beşiktaşlı Del Bosque’ye benzetildi Haber
Semih Şentürk'ün bıyıklı hali 'Yeniköy Kasabı' lakabı takılan eski Beşiktaşlı Del Bosque'ye benzetildi
Türkiye’de koronavirüs salgınının seyri değişiyor! Herkesin yüzünü güldürecek kritik tarih 11 Haziran Haber
Türkiye'de koronavirüs salgınının seyri değişiyor! Herkesin yüzünü güldürecek kritik tarih 11 Haziran
Milli boksör, birlikte yaşadığı kız arkadaşını göğsünden bıçaklayıp öldürdü Haber
Milli boksör, birlikte yaşadığı kız arkadaşını göğsünden bıçaklayıp öldürdü
’Maske tak’ uyarısı yapan güvenlik görevlisine testereyle saldırdı Haber
"Maske tak" uyarısı yapan güvenlik görevlisine testereyle saldırdı
Haberler››Güncel››Niğde'de lahana ekim alanı arttı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

16:41: 65 yaş ve üstü vatandaşlar yeniden sokağa çıktı - Haber 16:40: Silifke'de otluk alanda çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle büyüdü (1) - Haber 16:40: Başkan Yılmaz, Mersin Şehitliği'ni ziyaret etti - Haber 16:40: Üsküdar Belediyesi bayramın ilk gününde yaşlıları unutmadı - Haber 16:39: 65 yaş ve üstü vatandaşlar, bayramın ilk günü sokağa çıkmanın tadını çıkardı - Haber 15:01: Siyasi parti liderlerine bayram mesajı gönderen Kılıçdaroğlu, iki lideri es geçti - Haberler 14:57: Emniyet, minarelerden müzik çalınması skandalının faillerini tespit etmek için 30 kişilik özel ekip kurdu - Haber 14:12: Afyonkarahisar'da skandal görüntü! Ambulansa taş atıp polisin başına kürekle vurdu - Haberler 14:12: Yunanistan, Türk teknesine saldırdı! Bakan Akar'dan çok sert mesaj: Sabrımıza rağmen tacizlerin izahı mümkün değil - Haber 09:52: Bilim Kurulu Üyesi açıkladı! 3 şehrimizde yasaklar daha geç kalkacak - Haber