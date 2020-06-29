Niğde'de maske takmak 'zorunlu' hale geldi

Niğde'de maske takmak 'zorunlu' hale geldiNİĞDE'de koronavirüs tedbirleri kapsamında 1 Temmuz'dan itibaren maske takmak zorunlu hale getirildi.

29.06.2020 19:24 | Son Güncelleme: 29.06.2020 19:54
Niğde'de maske takmak 'zorunlu' hale geldi
NİĞDE'de koronavirüs tedbirleri kapsamında 1 Temmuz'dan itibaren maske takmak zorunlu hale getirildi. Niğde İl Pandemi Kurulu, Vali Yılmaz Şimşek başkanlığında toplandı. Toplantı sonunda kentte vaka sayılarının artmasının ardından kurul tarafında maske takma zorunluluğu kararı alındı. Vatandaşlara maske kullanımı, sosyal mesafe ve temizlik konusunda gerekli hassasiyeti sürdürmeleri hususunda uyarılarda bulunan Vali Şimşek, bugüne kadar 7 vatandaşın koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiğini belirtti. Şimşek, "Çok şükür ilimizde aldığımız tedbirler sonucu ülke ortalamasına göre iyi bir çizgimiz oldu. Hatta ilk zamanlar hiç vakamız yoktu. Ancak ülke genelindeki artışa paralel olarak ilimizdeki vakalarda artmalar oldu. Birçok hastamız iyileşerek taburcu oldu. Tabi bu arada 7 vatandaşımız hayatını kaybetti" dedi. İl Pandemi Kurulu sonrası yapılan açıklamada ise şu bilgiler verildi: "İl Pandemi Kurulu 1.07.2020 tarihinden itibaren ilimiz genelinde vatandaşlarımızın tamamının ikametleri haricindeki kamu binaları, pazar yerleri, bahçe, bulvar, cadde, sokak gibi tüm kamusal alanlarda ağzı ve burnu tamamen kapatacak şekilde maske kullanılmasının zorunlu olduğuna karar vermiştir. Alınan karara uymayan vatandaşlarımıza, Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282. ve diğer maddeleri gereğince para cezası verilecektir" Niğde’de maske takmak ’zorunlu’ hale geldi

Kaynak: DHA

Etiketler: Yılmaz Şimşek, Niğde, Güncel, Haber
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