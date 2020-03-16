Niğde'de metruk bina, alev alev yandı
NİĞDE'de, kullanılmayan 2 katlı binada, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
16.03.2020 12:04 | Son Güncelleme: 16.03.2020 12:04
NİĞDE'de, kullanılmayan 2 katlı binada, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevleri itfaiye ekibi söndürürken, bina ise tamamen yandı.
Şahinali Mahallesi Amas yolunda bulunan, 2 katlı metruk binada, dün gece belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Zemin katta başlayan yangın, kısa sürede tüm binayı sardı. Alevleri görenlerin ihbarıyla mahalleye itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede büyüyen yangın, itfaiyecilerin müdahalesi sonucu kontrol altına alınıp, söndürüldü. Bina tamamen yanarken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.
Kaynak: DHA
Manşet
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