Niğde'de minibüste 9 düzensiz göçmen yakalandı

Niğde
'de yasa dışı yollardan yurda giren 9 düzensiz göçmen yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü
ekipleri, Niğde- Adana
otoyolu Eminlik gişelerinde yapılan asayiş uygulamasında bir minibüsü durdurdu.
Araçta, yasa dışı yollardan yurda giriş yaptıkları tespit edilen Suriye
uyruklu 2'si çocuk 9 düzensiz göçmen yakalandı.Ulukışla
İlçe Polis Merkezi'ne götürülen düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresine teslim edildi.
Sürücü İbrahim İ, gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İbrahim İ, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.