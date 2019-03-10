Niğde'de Motosikletler Çarpıştı: 1 Ölü, 1 Yaralı

Niğde
'de iki motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Ramazan T. (16) yönetimindeki plakasız motosiklet, Niğde- Kayseri
kara yolu Aktaş beldesinde, Mustafa Z'nin (16) kullandığı plakasız motosikletle çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle motosikletler şarampole devrildi.
Kazada, Ramazan T. olay yerinde hayatını kaybetti, Mustafa Z, yaralandı.
Niğde Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Mustafa Z'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Kayseri, Niğde, Güncel
Kaynak: AA