Niğde'de Öğretmenler Günü Kutlandı

Niğde'de 24 Kasım Öğretmenler Günü etkinlikle kutlandı.
Öğretmenler Günü dolayısıyla İl Kültür Merkezi'nde etkinlik düzenlendi.
Resim sergisinin açılışıyla başlayan etkinlikte, mesleğe yeni başlayan öğretmenler ant içti.
Niğde Atatürk Anadolu Lisesi öğrencilerinin oratoryo sahnelediği programda, emekli öğretmenlere hizmet şeref belgesi takdim edildi.
Programa, Niğde Vali Yardımcısı Adnan Türkdamar, İl Jandarma Komutanı Albay Garip Gümüş, İl Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Yaşar, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.
24 Kasım 2018 Cumartesi 11:56