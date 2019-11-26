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Niğde'de okul çevrelerinde denetim

Niğde İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "Güvenli Okul Projesi" kapsamında, okul çevrelerinde denetim yaptı.

26.11.2019 14:58 | Son Güncelleme: 26.11.2019 14:58Niğde'de okul çevrelerinde denetim
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "Güvenli Okul Projesi" kapsamında, okul çevrelerinde denetim yaptı.
Çocukların güvenli ve huzurlu bir ortamda eğitim-öğretim görmelerini sağlamak için kent merkezindeki 21 okulun çevresinde yapılan uygulamaya 106 personel katıldı.
Çalışmada, 164 şahsın genel bilgi taraması yapıldı, bir kişinin üzerinde ruhsatsız tabanca, 3 mermi ve bir şarjör ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan şahıslara yönelik başlatılan çalışma kapsamında merkezde 12, Bor ilçesinde 3 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda, çeşitli suçlardan aranan 7 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğü, Niğde, Güncel

Kaynak: AA

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