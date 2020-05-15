Niğde'de organik çilek hasadı sürüyor

Niğde'de organik çilek hasadı sürüyorNİĞDE'nin Altunhisar ilçesinde, Ramazan Tüzün'ün alternatif ürün olarak yetiştirmeye başladığı çileğin nisan ayında başlayan hasadı, devam ediyor.

15.05.2020 17:31 | Son Güncelleme: 15.05.2020 17:33
Niğde'de organik çilek hasadı sürüyor
NİĞDE'nin Altunhisar ilçesinde, Ramazan Tüzün'ün alternatif ürün olarak yetiştirmeye başladığı çileğin nisan ayında başlayan hasadı, devam ediyor.
10 yıl önce patatese alternatif olarak çilek ekimi yapan Ramazan Tüzün, Altunhisar'da üretilen çileklerin aromasının, Çukurova'da üretilenlerden daha kaliteli olduğunu söyledi. Tüzün "Niğde'mizde elma, patates, soğanın yanında alternatif ürün olarak çilek üzerine çalışmaya başladık. 10 yıldır çilek üretiyoruz. Çileğimiz Niğde'yi de aştı, aroması farklı. Nisan'ın 12'sinde çileğimiz çıkıyor. Nisan ayında başlayıp kasım ayına kadar Altunhisar'da çilek yetişmekteyiz. Alternatif ürün olarak, teşvik ile yapmaya başladık. İlk olarak 30 dönümlük bir arazide başladık, şimdi ise yaklaşık 10 dönümlük bir alanda yetiştiriyoruz. Geri kalan arazimizde ise farklı alternatif ürünleri deniyorum. Bunların için de frambuaz, yaban mersini, böğürtlen ve frenk üzümü var" dedi.
Kentte çilek reçelinin haziran ayında yapılmaya başlandığını kaydeden Tüzün, "Niğde'de Çilek hasadı nisan ayının ortalarında başlayıp kasım ve aralık ayına kadar yapılmaktadır. Kadınlar ise reçellerini haziran ayından sonra yapıyor. Çünkü haziran ayında çileklerin aroması daha iyi olur" diye konuştu. Niğde’de organik çilek hasadı sürüyor

Kaynak: DHA

Etiketler: Altunhisar, Niğde, Güncel, Haber

Güncel Manşet

Haberler

Tanju Çolak: Fatih Terim’e yakışan, Hasan Şaş’tan sonra kendisinin de istifa etmesidir Haber
Tanju Çolak: Fatih Terim'e yakışan, Hasan Şaş'tan sonra kendisinin de istifa etmesidir
Yeni 100 liralar 20 Mayıs’ta tedavüle çıkıyor Haber
Yeni 100 liralar 20 Mayıs'ta tedavüle çıkıyor
Oyuncu Onur Saylak üçüncü kez baba oluyor Haber
Oyuncu Onur Saylak üçüncü kez baba oluyor
Vuhan’da maskeyle koşan adamın akciğeri patladı Haber
Vuhan'da maskeyle koşan adamın akciğeri patladı
Bir kentimiz diken üstünde! Test yapılan berberlerden 3’ünün testi pozitif çıktı Haber
Bir kentimiz diken üstünde! Test yapılan berberlerden 3'ünün testi pozitif çıktı
Adana’da Vefa Yardımlaşma Grubu’na saldırıyı CHP’li Başkanın yaptığı ortaya çıktı Haber
Adana'da Vefa Yardımlaşma Grubu'na saldırıyı CHP'li Başkanın yaptığı ortaya çıktı
Maske takmanın zorunlu olduğu il sayısı 21’e yükseldi Haber
Maske takmanın zorunlu olduğu il sayısı 21'e yükseldi
Dev bankadan cepleri ısıtacak hamle! Şubeye gitmeden yüzde 0,79 faizle kredi verecek Haber
Dev bankadan cepleri ısıtacak hamle! Şubeye gitmeden yüzde 0,79 faizle kredi verecek
Haberler››Güncel››Niğde'de organik çilek hasadı sürüyor - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

21:30: Bilecik'te berber, kuaför, AVM, pazar yeri ve toplu ulaşım denetimi - Haber 21:30: TİKA'dan Macaristan'da yaşlı bakım merkezine gıda ve hijyen paketi desteği - Haber 21:27: Çeşme'de kısıtlama öncesi deniz keyfi - Haber 21:24: Karantina sürecini tamamlayan vatandaşlar devlete minnettar - Haber 21:24: Fransa'da Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 104 artarak, 27 bin 529'a... - Haber 21:06: Vuhan'da maskeyle koşan adamın akciğeri patladı - Haberler 20:50: Mevsimlik tarım işçileri arasında çıkan silahlı çatışmada 3'ü ağır 11 kişi yaralandı - Haber 20:46: Warp Speed projesini ilan eden Trump: Yıl sonuna kadar elimizde bir korona aşısı olacağını düşünüyoruz - Haber 12:25: Koronavirüsle ilgili internet sitesi kuran 17 yaşındaki genç, 8 milyon dolarlık teklifi reddetti - Haberler