17 Kasım 2018, 21:00

Yolcu Otobüsü Refüje Çarptı: Çok Sayıda Yaralı Var

Niğde'de şehirler arası yolcu otobüsü, Ankara-Pozantı otoyolu Çeleme Deresi tünel çıkışında refüje çarptı. Kazada otobüs sürücüsü ile 19 yolcu yaralandı.

Niğde'de şehirler arası yolcu otobüsünün refüje çarpması sonucu 20 kişi yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi

YOLCU OTOBÜSÜ, TÜNEL ÇIKIŞINDA REFÜJE ÇARPTI

Alınan bilgiye göre, Nail G. idaresindeki 01 KG 039 plakalı otobüs, Pozantı- Ankara otoyolu Çeleme Deresi son tünel çıkışında refüje çarptı.

YARALILARIN HAYATİ TEHLİKESİ BULUNMUYOR

Kazada sürücü ile otobüsteki 25 yolcudan 19'u yaralandı. Ambulanslarla Pozantı, Bor ve Niğde'deki hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Pozantı,Niğde
17 Kasım 2018 Cumartesi 21:00



YORUMLAR (2)
VATANDAS: Demek ki hatali yol yapimi.Yetkililer projeyi incelerler umarim..
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SURİYELİYİZ ÖLENE KADAR: Allah rahmet eylesin
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