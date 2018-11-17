Yolcu Otobüsü Refüje Çarptı: Çok Sayıda Yaralı Var

Niğde'de şehirler arası yolcu otobüsünün refüje çarpması sonucu 20 kişi yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi
YOLCU OTOBÜSÜ, TÜNEL ÇIKIŞINDA REFÜJE ÇARPTI
Alınan bilgiye göre, Nail G. idaresindeki 01 KG 039 plakalı otobüs, Pozantı- Ankara otoyolu Çeleme Deresi son tünel çıkışında refüje çarptı.
YARALILARIN HAYATİ TEHLİKESİ BULUNMUYOR
Kazada sürücü ile otobüsteki 25 yolcudan 19'u yaralandı. Ambulanslarla Pozantı, Bor ve Niğde'deki hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
Pozantı,Niğde
17 Kasım 2018 Cumartesi 21:00