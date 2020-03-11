Niğde'de otobüsler dezenfekte edildi
Niğde'de otobüsler dezenfekte edildi Niğde'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında, toplu taşıma araçları ve otobüs duraklarında dezenfekte çalışmaları yapıldı.
11.03.2020 15:45 | Son Güncelleme: 11.03.2020 15:48
Niğde 'de otobüsler dezenfekte edildi
NİĞDE - Niğde'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında, toplu taşıma araçları ve otobüs duraklarında dezenfekte çalışmaları yapıldı. Niğde Belediyesi Zabıta ve Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, 69 toplu taşıma aracında ve otobüs duraklarını dezenfekte etti.Niğde Belediyesi Zabıta Müdürü Fatih Kaya, gazetecilere yaptığı açıklamada, koronavirüsü sebebiyle toplu taşıma araçlarını, otobüs duraklarını ve umuma açık her yerde dezenfekte ettiklerini söyledi. Kaya, vatandaşların da kişisel temizliklerine dikkat ederek hijyen konusunda kendilerine destek olabileceklerini aktardı.Niğde Belediyesi SS. 51 NOLU Özel Halk Otobüsleri kooperatifi Başkanı Rıdvan Eryiğit de belediye ekiplerince 69 aracı dezenfekte edildiğini aktardı.
NİĞDE - Niğde'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında, toplu taşıma araçları ve otobüs duraklarında dezenfekte çalışmaları yapıldı. Niğde Belediyesi Zabıta ve Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, 69 toplu taşıma aracında ve otobüs duraklarını dezenfekte etti.Niğde Belediyesi Zabıta Müdürü Fatih Kaya, gazetecilere yaptığı açıklamada, koronavirüsü sebebiyle toplu taşıma araçlarını, otobüs duraklarını ve umuma açık her yerde dezenfekte ettiklerini söyledi. Kaya, vatandaşların da kişisel temizliklerine dikkat ederek hijyen konusunda kendilerine destek olabileceklerini aktardı.Niğde Belediyesi SS. 51 NOLU Özel Halk Otobüsleri kooperatifi Başkanı Rıdvan Eryiğit de belediye ekiplerince 69 aracı dezenfekte edildiğini aktardı.
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Kaynak: İHA
Haberin Videosu :Niğde'de otobüsler dezenfekte edildi
Etiketler : Niğde Belediyesi, Niğde, Yerel
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