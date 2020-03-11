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Niğde'de otobüsler dezenfekte edildi

Niğde'de otobüsler dezenfekte edildi Niğde'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında, toplu taşıma araçları ve otobüs duraklarında dezenfekte çalışmaları yapıldı.

11.03.2020 15:45 | Son Güncelleme: 11.03.2020 15:48
Niğde 'de otobüsler dezenfekte edildi
NİĞDE - Niğde'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında, toplu taşıma araçları ve otobüs duraklarında dezenfekte çalışmaları yapıldı.
Niğde Belediyesi Zabıta ve Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, 69 toplu taşıma aracında ve otobüs duraklarını dezenfekte etti.
Niğde Belediyesi Zabıta Müdürü Fatih Kaya, gazetecilere yaptığı açıklamada, koronavirüsü sebebiyle toplu taşıma araçlarını, otobüs duraklarını ve umuma açık her yerde dezenfekte ettiklerini söyledi. Kaya, vatandaşların da kişisel temizliklerine dikkat ederek hijyen konusunda kendilerine destek olabileceklerini aktardı.
Niğde Belediyesi SS. 51 NOLU Özel Halk Otobüsleri kooperatifi Başkanı Rıdvan Eryiğit de belediye ekiplerince 69 aracı dezenfekte edildiğini aktardı.
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Niğde'de otobüsler dezenfekte edildi

Kaynak: İHA

Etiketler : Niğde Belediyesi, Niğde, Yerel

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