09.07.2019 13:47
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Niğde'de patates hasadı başladı

Niğde

TÜRKİYE'nin patates üretiminde ilk sırada yer alan Niğde'de, yazlık patates hasadına başlandı.

TÜRKİYE'nin patates üretiminde ilk sırada yer alan Niğde'de, yazlık patates hasadına başlandı.
Geçen yıl 20 bine yakın dekarda 80 bin ton yazlık patates alınan Altunhisar ilçesi bölgesinde, bu yıl 40 bin dekarda 160 bin ton ürün hasat edilmesi hedefleniyor. Altunhisar Ziraat Odası Başkan Vekili ve patates üreticisi Tuncer Özçelik, bu yıl ekim alanını çoğaldığını patates fiyatlarının geçen yıla göre yarı yarıya düştüğünü söyledi.  Özçelik, "Altunhisar genelinde 40 bin dekar patates ekimi oldu. Yıllık rekolte de beklendiğimiz 160 bin tondur. Patates ekiminin çokluğundan fiyatlar düşük. Şuanda 1 lira 20 kuruştan satılıyor. Bunun daha altına düşeceği söyleniyor. Niğde ile birlikte 6-7 ilde hasat devam ediyor. Devlet büyüklerimizden ithalatı durdurulmasını bekliyoruz. Geçen sene ekim alanları bu senenin yarısıydı 80 bin ton üretim olmuştu. Fiyatlar ise geçen seneye göre yüzde 50 aşağıda" dedi
İTHALAT DURMALI
Altunhisar Ziraat Odası Başkanı Selam Durak ise patates ithalatının durdurulmasını gerektiğini belirterek, "3 bin liradan tohum alındı 1 lira ila 1 lira 20 kuruşa patates satılıyor. Devlet büyüklerimizden ricamız ithal yapmasınlar çiftçilerimizin sıkıntılarını gidersinler. Fiyatlar normalleşsin. Köylerimiz faiziyle para aldı ekti böyle giderse ödeyemezler yarı yarıya borçlu kalırlar" diye konuştu.


- Niğde
Kaynak: DHA
Altunhisar, Niğde, Ekonomi

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