NİĞDE'DE PATATESTE MELEZLEME ÇALIŞMALARINA BAŞLANDI

NİĞDE Patates Araştırma Enstitüsü Müdürü Uğur Pırlak, bu yıl 100 bin adet melez patates tohumu elde etmeyi hedeflediklerini belirterek, yemeklik çeşitler yanında yüksek verimli sanayilik çeşit geliştirme çalışmalarına daha fazla ağırlık vereceklerini söyledi. Niğde
Patates Araştırma Enstitüsü Müdürlüğündeki ıslah projelerinin en önemli aşamalarından biri olan melezleme çalışmalarına bu yıl da kurulan özel seralarda başlandı. Her yıl birçok patates çeşidi melezleme programına alınarak binlerce melez tohumu elde ediliyor. Elde edilen melez tohumlardan yeni bir çeşidin elde edilmesine kadar uzun ve zahmetli bir süreç geçiyor. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Enstitü Müdürü Uğur Pırlak, Enstitümüzde, üreticilerimizin benimsediği, verim unsurları ile bazı kalite özelliklerinin ön plana çıktığı patates çeşitleri melezleme programlarına alınmaktadır. Melezleme programına giren bu çeşitlerin dikimleri özel kontrollü seralarda yapılarak çeşitler arasında itinalı bir şekilde melezlemeler gerçekleştirilmektedir. Enstitümüz yaptığı melezleme ve seleksiyon çalışmaları neticesinde yüksek verimli, yemeklik ve sanayilik çeşit geliştirme çalışmaları yürütmektedir. Diğer taraftan Enstitü bünyesinde faaliyet gösteren Islah ve Genetik
Laboratuvarında ıslah süresini önemli ölçüde kısaltan moleküler düzeyde çalışmalar yapılmaktadır. Moleküler markörler kullanılarak yapılan çalışmalar sayesinde Enstitümüzde patateste görülen önemli hastalıklara dayanıklı çeşitler de geliştirilmektedir dedi.
BU YIL YÜKSEK VERİMLİ SANAYİLİK ÇEŞİT GELİŞTİRİLECEK
Bu yıl yemeklik çeşitler yanında yüksek verimli sanayilik çeşit geliştirme çalışmalarına daha fazla ağırlık verdiklerini belirten Pırlak şöyle devam etti
Özellikle sanayilik çeşit geliştirmek için parmak patates ve cipslik çeşitleri melezleme programına aldık.ö dedi. Enstitümüz 2007-2018 yılları arasında ülkemiz açısından bir rekor olan toplam 864.000 adet melez patates tohumu elde edilmiş ve Patates Genetik Tabanıö oluşturulmuştur. Patates ıslah çalışmalarının sürekliliğini sağlayacak altyapı kurularak yılda en az iki adet çeşit tescile sunulacak şekilde Islah çalışmaları devam etmektedir. Enstitümüz, 2015 yılında ilk yerli patates çeşitlerini tescil ettirmeye başlamış ve toplamda 10 adet yerli patates çeşidini ülke tarımına kazandırmıştır.
Kaynak: DHA
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