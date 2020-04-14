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Niğde'de polis drone ile sosyal mesafe kontrolü yaptı

Niğde'de korona virüs tedbirleri kapsamında polis ekipleri drone ile vatandaşların yoğun olduğu bölgelerde kontrol yaptı.

14.04.2020 15:06 | Son Güncelleme: 14.04.2020 15:06
Niğde'de polis drone ile sosyal mesafe kontrolü yaptı
Niğde 'de korona virüs tedbirleri kapsamında polis ekipleri drone ile vatandaşların yoğun olduğu bölgelerde kontrol yaptı. Korona virüsün yayılmasına yönelik tedbirler kapsamında Niğde'de drone ile denetim dönemi başladı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri drone ile sokağa çıkma yasağı olan yaş grupları ve umuma açık parkların kontrolünü yaptı.

Ayrıca vatandaşların yoğun olduğu banka önleri ve sokaklarda sosyal mesafe kuralına uyup uyulmadığı denetlendi.

Yapılan kontrollerde tedbirler dışında hareket eden kişilerin görülmesi halinde yaya veya motorize polis ekipleri bölgeye yönlendirilerek vatandaşların uyarılması sağlandı. - NİĞDE

Kaynak: İHA

Etiketler: Emniyet Müdürlüğü, Polis, Niğde, Güncel
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