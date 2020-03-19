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Niğde'de polis otosu ile otomobil çarpıştı: 1'i ağır 5 yaralı

Niğde'de polis otosu ile otomobil çarpıştı: 1'i ağır 5 yaralı Niğde'de polis otosu ile otomobil çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 ağır 5 kişi yaralandı.

19.03.2020 20:35 | Son Güncelleme: 19.03.2020 20:36
Niğde 'de polis otosu ile otomobil çarpıştı: 1'i ağır 5 yaralı
NİĞDE - Niğde'de polis otosu ile otomobil çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 ağır 5 kişi yaralandı.
Kaza, Bor İlçesi Okçu Kavşağında meydana geldi. Necdet Öztürk yönetimindeki 51 AAE 641 plakalı otomobil sürücüsü plakası öğrenilemeyen polis otosuyla çarpıştı. Çevredeki vatandaşların haber vermesiyle kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada Polis Memurları Mehmet Demiray (47), Hamit Dursun ve diğer araçta bulunan Mihriban Öztürk (61), Necdet Öztürk ve Mihriban Öztürk yaralandı. Yaralılar Ambulanslarla Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan 16 yaşındaki Mihriban Öztürk'ün durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. Niğde’de polis otosu ile otomobil çarpıştı: 1’i ağır 5 yaralı

Kaynak: İHA

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Niğde'de polis otosu ile otomobil çarpıştı: 1'i ağır 5 yaralı
Etiketler : Niğde, Polis, 3. Sayfa

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