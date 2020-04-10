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Niğde'de polis teşkilatı kutlaması

Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 175. yıl dönümü, Niğde'de çeşitli etkinliklerle kutlandı.

10.04.2020 15:10 | Son Güncelleme: 10.04.2020 15:11
Niğde'de polis teşkilatı kutlaması
Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 175. yıl dönümü, Niğde 'de çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Niğde'de Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu ve Niğde Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürü Mehmet Kemal Arısoy, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona erdi. Sosyal mesafe kuralına uyulduğu törenin ardından Cebeloğlu ve polisler, Niğde Şehitliği'ni ziyaret etti. - NİĞDE

Kaynak: İHA

Etiketler: Cumhuriyet Meydanı, Polis, Niğde, Güncel
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