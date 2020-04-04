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Niğde'de polislerden 20 yaş altı denetimi

Niğde'de polislerden 20 yaş altı denetimiNİĞDE'de polis ekipleri, 20 yaş altı gençlerin evden çıkmalarının yasaklanması üzerine denetim yaptı.

04.04.2020 15:39 | Son Güncelleme: 04.04.2020 15:41
Niğde 'de polislerden 20 yaş altı denetimi
NİĞDE'de polis ekipleri, 20 yaş altı gençlerin evden çıkmalarının yasaklanması üzerine denetim yaptı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, marketlerde, toplu taşıma araçlarında, duraklarda ve umuma açık yerlerde, 20 yaş altı ile 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşları evlerine dönmeleri konusunda uyardı. Ayrıca ekipler, toplu alışveriş yapılan mağazaları da denetleyerek maskesi olmayan vatandaşları ikaz etti. Toplu taşıma araçlarına maskesiz binenleri de uyaran ekipler, sosyal mesafenin önemine dikkati çekti. Öte yanda, Niğde Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri de kentte kurulan pazar yerlerinde tek yerden giriş ve çıkış uygulaması başlattı. Niğde’de polislerden 20 yaş altı denetimi

Kaynak: DHA

Etiketler: Emniyet Müdürlüğü, Polis, Niğde, Güncel

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Niğde'de polislerden 20 yaş altı denetimi
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