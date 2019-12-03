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Niğde'de polislerden gerçeği aratmayan tatbikat

NİĞDE'de Çevik Kuvvet polislerinin toplumsal olaylara müdahale için yaptığı hazırlık tatbikatı, gerçeğini aratmadı.

03.12.2019 10:09 | Son Güncelleme: 03.12.2019 10:09Niğde'de polislerden gerçeği aratmayan tatbikat

NİĞDE'de  Çevik Kuvvet polislerinin toplumsal olaylara müdahale için yaptığı hazırlık tatbikatı, gerçeğini aratmadı.

Hıdırlık Mevkiinde bulunan İl Emniyet Müdürlüğü'ne ait atış alanında geçekleştirilen tatbikatta, senaryo gereği gösterici gibi davranıp slogan atan eylemciler, polise, taş, sopa ve molotofkokteyli attı. Senaryo çerçevesinde üzerine yürüdükleri polislere saldıran ve 'dağılın' uyarısını dikkate almayan gruba, polis, önce Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) ile su sıkarak müdahale etti. Gruptakilerin attığı yanan molotofkokteylleri TOMA ile söndüren polis ekipleri, daha sonra eylemci gruba biber gazıyla müdahale ederek gözaltına aldı. Tatbikatı, Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, Niğde İl Jandarma Komutanı Albay Garip Gümüş, Cumhuriyet Başsavcı Vekili Mustafa Seymen, İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu, Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürü Mehmet Kemal Arısoy ve şube müdürleri izledi. Tatbikat sonrası Vali Yılmaz Şimşek, başarılı bir tatbikat gerçekleştiren polisleri kutladı. Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu,  tatbikatın ardından suç ve suçla mücadelede her türlü tehdidi bertaraf etme noktasında kararlı olduklarını söyledi.



Emniyet Müdürlüğü, Niğde, Güncel

Kaynak: DHA

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