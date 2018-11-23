Niğde'de "Ruhsatsız Tedavi" Operasyonu

Niğde
'de hacamat, hipnoz ve sülükle ruhsatsız tedavi hizmeti verdikleri iddiasıyla 9 kişi gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı
koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü
ve zabıta ekipleri, ruhsatsız tedavi hizmeti verildiği ihbarı üzerine belirlenen 8 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda doktor olmadıkları ve bakanlıkça yetkilendirilmedikleri halde hacamat, sülük ve hipnozla tedavi hizmeti veren, aralarında akademisyen, laborant, öğretmen ve ev kadınlarının da bulunduğu 9 kişi gözaltına alındı.
Adreslerde yapılan aramada çeşitli tıbbi malzemeler ve sülükler bulundu.
Şüpheliler hakkında adli ve idari işlem başlatıldı.
Cumhuriyet Başsavcılığı,Niğde