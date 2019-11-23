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Niğde'de "Rusya'nın Orta Doğu Politikası" konferansı

Türk Ocakları Niğde Şubesi tarafından "Rusya'nın Orta Doğu Politikası" konulu konferans düzenlendi.

23.11.2019 18:56 | Son Güncelleme: 23.11.2019 19:28Niğde'de
Türk Ocakları Şubesi tarafından " 'nın Orta Doğu Politikası" konulu konferans düzenlendi.

Niğde Ticaret ve Sanayi Odası'ndaki konferansa konuşmacı olarak İran Araştırmaları Merkezinden Rusya Dış Politikası Uzmanı Sabri Askeroğlu katıldı.

Rusya'nın hedef ve çıkarlarına, uluslararası ilişkilerine ilişkin bilgi veren Askeroğlu, "Rusya, Sovyetler Birliğinden sonra kaybettiği büyük güç statüsü hedefine tekrar ulaşmaya çalışıyor. Avrupa ile yaşanan sıkıntı sonrası böyle bir hedefe ulaşabilmesi için Orta Doğu'da var olabilme mücadelesi veriyor. Rusya, bölge ülkelerdeki iktidar değişikliklerine karşı mücadeleyi ulusal çıkarlarından sayıyor." dedi.
Askeroğlu, Rusya'nın PYD ile ilişkisinin Suriye politikasını etkilediğini belirterek, "Rusya, başta Suriye'de PYD'nin kurulması ve şekillenmesi konusunda onlarla doğrudan bir ilişki kurmuyor ve onların haklarını hiçbir şekilde savunmuyordu ancak uçak kriziyle beraber Rusya hızlı bir şekilde PYD'ye, 'ye karşı kart olarak kullanmak için silah sevkiyatları yapmaya başladı. PYD'nin güçlenmesi için destekte bulunduğunu biliyoruz." diye konuştu.
Türkiye'nin Suriye politikasını da değerlendiren Askeroğlu, şunları kaydetti:
"PYD'nin Türkiye sınırlarında bir devlet kurmasının Türkiye için güvenlik sorunu teşkil edeceği bilinmektedir. Türkiye'nin Suriye politikasında iki hedef var. Birincisi Suriye'deki muhalif hareketlerin desteklenmesi. Bunu şunun için yapıyor, orada Suriye rejiminin yıkılması veya yeniden şekillenmesi durumunda bu muhalif grubun Suriye'nin yeniden yapılanmasında aktif aktöre dönüşmesi politikasıdır. Suriye'de barış sürecinin yürütülmesinde bunlar aktif rol oynayacaktır. İkincisi ise PYD'nin Türkiye sınırlarından öteye atılmasıdır. Siyasi olarak silahlı bir grubun PYD gibi Türkiye'nin sınırlarında olması ve bunun Kürt nüfusundan beslenmesi Türkiye için büyük bir problemdi. Türkiye, yapmış olduğu Barış Pınarı ve diğer harekatlarla o bölgede PYD'yi, besleneceği Kürt nüfusundan koparmış oldu."

Orta Doğu, Türkiye, Niğde, Rusya, Güncel

Kaynak: AA

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