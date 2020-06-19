Niğde'de sağanak altında cuma namazı

Niğde'de sağanak altında cuma namazıNİĞDE'de, açık alanda kılınan cuma namazı sırasında başlayan yağmur nedeniyle cemaat zor anlar yaşadı.

19.06.2020 19:44 | Son Güncelleme: 19.06.2020 20:54
Niğde'de sağanak altında cuma namazı
NİĞDE'de, açık alanda kılınan cuma namazı sırasında başlayan yağmur nedeniyle cemaat zor anlar yaşadı. Namazını tamamlayan cemaat, yağmurun bitişiyle birlikte seccadeleri alıp, koşarak dağıldı.
Koronavirüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kurallarına uygun olarak Ömer Halisdemir Meydanı'nda cuma namazı kılındı. Cemaatin namaz kıldığı sırada sağanak etkisini gösterdi. Zor anlar yaşayan vatandaşlar, yağmurun dinmesiyle birlikte seccadelerini alarak hızlı bir şekilde meydandaki çeşitli iş yerlerine sığındı. Niğde’de sağanak altında cuma namazı

Kaynak: DHA

Etiketler: Cemaat, Niğde, Güncel, Haber

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