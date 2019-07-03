Niğde'de "Sağlıklı Şehir Protokolü" imzalandı

Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, Belediye Başkanı Emrah Özdemir ve İl Sağlık Müdürü Ertan Değirmencioğlu'nun katılımıyla bir yıl süreyle geçerli olacak "Sağlıklı Şehir Protokolü" imzalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Valilik makamında düzenlenen imza töreninde Şimşek, projenin Niğdelilere hayırlı olmasını diledi.

Niğde Valiliği koordinesinde belediye ve İl Sağlık Müdürlüğü işbirliği ile hayata geçirilecek proje ile Doktor Sami Yağız Caddesi cuma ve cumartesi günleri 21.00-24.00 saatleri arasında trafiğe kapatılarak cadde üzerinde kurulan stantlarla ve yapılacak çeşitli etkinliklerle vatandaşlara sağlıklı yaşam hakkında bilgi verilmesi hedefleniyor.

Toplum genelinde okuryazarlığın artırılması ve gerekli çevresel düzenlemelerinin yapılmasını amaçlayan proje, "Sağlıklı Çocuk", "Sağlıklı Genç", "Sağlıklı Kadın", "Sağlıklı Yaş Alma" ve "Sağlıklı Çevre" adı altında 5 ana başlıktan oluşuyor.

Proje kapsamında; başta dezavantajlı çocuklar olmak üzere tüm çocukları kapsayacak şekilde düzenli ve dengeli beslenme, fiziksel aktivite, hijyen, uyku düzeni, güvenli internet, psikososyal gelişimin iyileştirilmesi, ağzı diş sağlığı gibi konularda eğitim verilerek ve aktivite düzenlenerek sağlık okur-yazarlığının oluşturulması ve sağlıklı yaşam davranışlarının geliştirilmesi amaçlanıyor.

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi ve Niğde Belediyesi işbirliğinde gençlik döneminde yaşanan sağlıkla ilgi sorunların saptanması ve bunlara yönelik eğitimler, turnuvalar, aktiviteler yapılması planlanıyor.

Ailenin temel taşını oluşturan kadınlara yönelik çalışmalarda ise anne çocuk sağlığı başta olmak üzere kadın sağlığı ile ilgili eğitim verilmesi hedefleniyor.

Toplumun temel ihtiyacı olan temiz suyun sağlanmasına yönelik Niğde Belediyesi ve İl Sağlık Müdürlüğü işbirliğinde gerekli denetim ve çalışmalar yapılacak. Bunun yanı sıra engelsiz çevre kavramının geliştirilerek çevre koşullarının engelli ve yaşlı toplum bireylerinin kullanımına da uygun hale getirilmesi planlanıyor. Şehirde yeşil alanların artırılması, bisiklet ve yürüyüş alanlarının genişletilerek iyileştirilmesi, dumansız hava sahasının oluşturulmasına yönelik çalışmaların artırılarak devam etmesi gibi düzenlemeler de proje kapsamına giriyor.

Kaynak: AA