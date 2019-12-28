Haberler » Güncel » Niğde'de sahte içki operasyonu düzenlendi - Haber

Niğde'de sahte içki operasyonu düzenlendi

Niğde'de düzenlenen operasyonda sahte içki üreten 3 kişi hakkında işlem başlatıldı.

28.12.2019 13:30 | Son Güncelleme: 28.12.2019 13:58 Niğde'de sahte içki operasyonu düzenlendi
'de düzenlenen operasyonda sahte içki üreten 3 kişi hakkında işlem başlatıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sağlıksız ortamda kurulan imalathanelerde üretilen alkollü içkilerin piyasaya sürüleceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, 6 adrese düzenledikleri operasyonda, 240 litre üzüm posası, 150 kilogram kuru üzüm, 43 litre içki, 2 kilogram anason, içki damıtmada kullanılan aparat ele geçirdi.
Sahte içki üreten 3 kişi hakkında işlem başlatıldı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, Emniyet Müdürlüğü, Niğde, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

14:52   Manisalı Kore gazisi son yolculuğuna uğurlandı - Haber
14:52   "Türkiye'nin Otomobili" toplumun her kesiminden beğeni topladı - Haber
14:51   Türkiye'nin Tiflis Büyükelçisi Yazgan, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Haber
14:50   Uludağ'da hafta sonu hareketliliği yaşanıyor - Haber
14:46   Samsun yerli otonun 55'incilerine talip - Haber
13:58   Son dakika: Şirinevler durağında metrobüs bir kadın yolcuya çarptı! Seferler bir süre aksadı - Haber
13:04   "Baharın müjdecisi" kardelen ve çiğdemler erken çiçek açtı - Haber
12:56   1994'te teröristlerin saldırdığı köyde dev Türk bayrağı dalgalanıyor - Haber
11:50   Somali'de bombalı araçla saldırı! 2'si Türk vatandaşı 90 kişi yaşamını yitirdi - Haber
10:03   Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ne konuştu: Sigara haramdır - Haber
28.12.2019 14:54:18