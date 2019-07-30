Haberler» Güncel» Haber

Niğde 'de sahte para operasyonu

Niğde 'de sahte para operasyonuNiğde'de 6 bin 150 lira sahte para ve bir dolar ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

30.07.2019 16:51
Niğde 'de sahte para operasyonu
Niğde 'de sahte para operasyonu
Niğde'de 6 bin 150 lira sahte para ve bir dolar ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, parada sahtecilik ihbarı üzerine fiziki takibe aldığı aracı, Altunhisar ilçesinde durdurdu. Ekipler, araçta yaptığı aramada, 29 adet 50, 47 adet ise 100 liralık sahte banknot ele geçirdi, ayrıca aramalarda bir dolar da bulundu. Alışveriş yaparak sahte paraları ellerinden çıkarmaya çalıştıkları tespit edilen Y.A. ve O.F, gözaltına alındı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, Emniyet Müdürlüğü, Niğde, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
04:19   12 bin sözleşmeli sağlık personeli ilanı Resmi Gazete'de
03:40   Adana'da bir eve el yapımı patlayıcı atıldı
03:33   Ankara'da 14 kişi kimyasal zehirlenme şüphesiyle karantinaya alındı
03:18   Uluslararası Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali'nde 6. gün
03:12   Adana'da bir eve el yapımı patlayıcı atıldı
03:09   Uluslararası Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali'nde 6. gün
02:51   Aydın'da bıçaklı kavga: 1 yaralı