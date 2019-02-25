Niğde'de Satranç Boks Federasyonu Kuruldu

Kaynak: DHA

'SOĞUK Ekvator' adlı bir Fransız çizgi romanından ismini alan Satranç Boksu, Türkiye'de ilk defa Niğde'de yapılmaya başlandı.Niğde'de kurularak hizmete giren Satranç Boks Federasyonu, 28 Şubat'ta ilk Satranç Boks Turnuvası'nı yine bu kentte düzenleyecek. Yeni trend olarak yaygınlaşmaya başlayan, Satranç Boksu, iki ayrı disiplinin bir araya geldiği satranç ve bokstan oluşuyor. İlk anda birbiriyle pek de bağdaştırılamayan bu iki sporun karışımından oluşan satranç boksu, 1970'lerin sonundan itibaren Londra'da oynanmaya başlamış.Merkez Hakem Komite Başkanı Ali Kale, Satranç Boks hakkında şu bilgileri verdi;"Satranç Boks 5 raunt üzerinden oynanıyor. Satranç boksu ilk satranç ile ringde başlanıyor. 3'er dakikalık periyotlar halinde ve aynı zamanda satranç süresi başlayarak yapılıyor. Müsabakanın bitmesi için satrançta rakibinizi mat ederseniz kazanıyorsunuz. Boksta da tarife bildiğiniz gibi. ya rakibinizi nakavt edeceksiniz, ya da hakem kararı ile karşılaşmayı üstün tamamlamaya çalışacaksınız.""FİZİKSEL GÜÇ, STRATEJİ VE CESARET İSTİYOR"Türkiye Satranç Boks Kurucusu ve Federasyon Başkanı Köksal Arıkan ise Satranç Boksun zeka, fiziksel güç, strateji ve cesaret istediğini söyledi.Arıkan, "Federasyonumuz Türkiye'de ilk defa Niğde merkezli olarak kuruldu. Dünyada birçok ülkede resmi olarak yapılan bir spor branşıdır. Yalnız Türkiye'de şu zamana kadar bir federasyon kurulmamıştı ve ilk olarak biz bu Satranç Boks Federasyonu'nu kurduk. Satranç boks zeka, fiziksel güç, strateji ve cesaretle mükemmel bir kombinasyon oluşturan oyundur. Satranç boksörlerimiz hem zekalarını, hem de fiziksel güçlerini kullanmak zorunda. Aynı zamanda strateji kurabilme ve cesaretli olmaları gerekmektedir. Satranç Boks'un dünyada ilk kez 2003 yılında Berlin'de federasyonu kurulmuştur ve birçok ülkede resmi olarak yapılmaktadır. Bu spor dalını ülkemizde en iyi yere getirmek için çalışacağız ve ülkemizi de dünya şampiyonalarında en iyi şekilde temsil edeceğiz. 2019 dünya şampiyonası ağustos ayında Moskova'da yapılacak olup, Türkiye şampiyonasını da federasyonumuzun merkezi olan Niğde'de gerçekleştirmeyi düşünüyoruz. Ayrı Satranç Boks tanıtım turnuvamızı 28 Şubat'ta Niğde 5 Şubat Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleştireceğiz" dedi. - Niğde